Bauvorhaben Neuer Spielplatz in Hillesheim nimmt Gestalt an

Das große Wasserspiel ist eine der Hauptattraktion auf dem neuen Spielplatz unterhalb der Stadtmauer in Hillesheim, der bald fertiggestellt sein wird. Dann gibt es dort ein Kettergerüst in Form einer Miniatur-Stadtmauer, Schaukeln, Rutschen, eine Seilbahn, Bänke sowie das neugestaltete, naturnahe Bachbett. Offizielles Einweihungsfeier ist am 15. Oktober.