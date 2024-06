Neues Bildungsangebot Proppenvolle Kurse: Nachwuchs stürmt die Junior Uni in Daun

Welch ein Erfolg: Knapp 2000 Kinder und Jugendliche haben die insgesamt 182 Kurse der Junior Uni in Daun in der ersten Jahreshälfte 2024 besucht. Und die Anmeldungen lagen noch weit darüber. Die Kurse in den Fachbereichen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften sowie Gesundheits-, Ernährungs- und Bewegungswissenschaften und Soziales haben eine breite Themenpalette abgedeckt. Es war also für jedes Kind und jeden Jugendlichen etwas Passendes dabei. Die Angebote reichten vom kreativen Basteln über leckere Kochkurse und spannende naturwissenschaftliche Experimente bis hin zu erlebnisreichen Waldexkursionen und intensiven Bewegungskursen.