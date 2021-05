Neues Domizil für kreative Kids gesucht : Wer bietet Räume für die Jugendkunstschule in Hillesheim?

Hillesheim/Gerolstein/Daun Nichts ist so beständig wie der Wandel: Das gilt auch für die 2008 im Landkreis Vulkaneifel ins Leben gerufene und von der Künstlerin Cornelia Lenartz geleitete Jugendkunstschule. Aktuell wird in Hillesheim dringend eine neue Unterkunft gesucht.

„Wenn wir keinen Raum mehr zur Verfügung haben, ist die Existenz der Jugendkunstschule bedroht“: Mit dieser Sorge wendet sich Cornelia Lenartz an unsere Zeitung. Die weit über die Kunstszene der Vulkaneifel hinaus bekannte, aus Daun stammende und in Hillesheim lebende freischaffende Künstlerin und Kunstpädagogin engagiert sich seit der Einrichtung einer Jugendkunstschule (siehe Info) in der Organisation und Verwaltung und als Dozentin.

Jugendkunstschulen sind außerschulische Einrichtungen der kulturellen Bildung speziell für Kinder und Jugendliche. Etwa 400 dieser Jugendbildungseinrichtungen bestehen in Deutschland. In Rheinland-Pfalz sind es um die 30 mit Angeboten im künstlerisch-gestaltenden Bereich. Zuständig für die Jugendkunstschulen ist das Kulturbüro Rheinland-Pfalz mit Sitz in Lahnstein.

Zunächst gingen die Projekte in Cornelia Lenartz’ eigenem Atelier und in ihrem Garten über die Bühne – „was aber auf Dauer nicht zu halten war“, wie sie einräumt. Umso glücklicher war sie, als sie vor drei Jahren mit den Kindern und dem kompletten Equipment in ein leer stehendes Klassenzimmer an der ehemaligen Hillesheimer Hauptschule umziehen konnte. Die Kursteilnehmer und die Künstlerin gestalteten den Raum in Eigenregie aus.