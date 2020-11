Literatur : Mit neuem Buch zurück in die Heimat ihrer Kindheit

Retterath/Hürth (red) Die Eifelexpertin Ingrid Retterath hat es erneut getan: Mit einem Buch kehrt die Autorin (Jahrgang 1965) zurück in die Heimat ihrer Kindheit und Familie. Ingrid Retterath lebt in Hürth bei Köln.

Väterlicherseits liegen ihre Wurzeln in der Eifel; der Vater wurde in Mayen geboren, der Großvater in Retterath in der Verbandsgemeinde Kelberg.