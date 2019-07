Kommunalpolitik : Neues Kapitel in der Stadtgeschichte

Daun Nach fünf Jahren an der Spitze der Kreisstadt hat Martin Robrecht in der konstituierenden Sitzung des Stadtrats seinen Nachfolger Friedhelm Marder (CDU) als neuen Stadtbürgermeister eingeführt.

Die letzte Amtshandlung Robrechts: Er führt den bisherigen 1. Beigeordneten ins Amt ein und hängt seinem Nachfolger die Amtskette um. Marder würdigt die „vorbildliche Zusammenarbeit“ mit seinem Vorgänger und kündigt an, an das in Robrechts Amtszeit Erreichte anknüpfen zu wollen. So will er unter anderem das Thema „Altersgerechtes Wohnen“ noch mehr in den Mittelpunkt stellen. Und einen Dauerbrenner anpacken: einen Wohnmobilstellplatz in Daun – daran haben sich schon mehrere Stadträte die Zähne ausgebissen...