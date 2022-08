Brauchtum : Daun feiert fünf Tage lang Laurentiuskirmes (Fotos)

Ein ukrainischer Kinder­chor sang das Eröffnungslied auf der Hauptbühne der Dauner Kirmes. Foto: Susanne Stumm

Daun Volksfeststimmung gab es am ersten Kirmeswochenende in Daun. Es war die 683. Auflage des Events – sie überraschte dennoch.

„Und noch einmal das Ganze ... es geht los, los, los ...!“ Die Sprüche der Rekommandeure, die den Kirmes­besuchern auf den Fahrgeschäften ordentlich einheizen, sind schon von Weitem zu hören. Die Gondeln des „Break Dance“ rotieren in rasanter Fahrt zu lauter Musik aus den Charts, Lichtspiele zucken in Blau, Rot, Grün und Violett. Der Duft von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte liegt in der Luft. Es ist Samstag nach dem ersten Mittwoch im August, und Daun feiert nach zwei Jahren Zwangspause wieder seine Laurentiuskirmes.

Zwischen Kinoparkplatz und Marktplatz sorgen 55 Schausteller, Getränke- und Speisestände bis zum 10. August für viel Rummel in Daun. Dazu gehören spektakuläre Karussells wie „Chaos“, das seine Mitfahrenden 22 Meter in die Höhe katapultiert. Eine Flaniermeile verbindet Kino­platz und Laurentiusplatz, wo Wirte und Vereine für allerlei kulinarischen Genuss sorgen. Insgesamt setzen die Verantwortlichen auf Altbewährtes, das sowohl für Spaß als auch für gemeinsames Erleben sorgt.

Am Samstag wurde mit dem traditionellen Fass­anstich und einer kleinen Überraschung das größte Volksfest in der Vulkaneifel zum 683. Mal eröffnet.

Info I Die Dauner Kirmes Traditionell wird am Weihetag der Kirche das Kirchweihfest – landläufig gesagt: die Kirmes – gefeiert. Die Einsegnung der Dauner Pfarrkirche war allerdings im Dezember, und der Schutzpatron der Stadt ist St. Nikolaus. Weil die Adventszeit für Feiern und einen Jahrmarkt ungeeignet ist, hat man kurzerhand den Heiligen Laurentius zum zweiten Schutzpatron erklärt. Sein Gedenktag fällt auf den 10. August.

Vor dem offiziellen Teil bewegte ein ukrainischer Kinder­chor mit einem ergreifenden Eröffnungslied auf der Hauptbühne am Laurentius­platz die Besucher. Die Sängerinnen bedankten sich mit zwei ukrainischen Weisen und einer kurzen Rede in schon ganz gutem Deutsch für die Unterstützung, die sie von der Stadt und ihren Bewohnern erfahren. Anschließend erinnerte Stadtbürgermeister Friedhelm Marder in seiner Ansprache vor rund 200 Besuchern an die historische Bedeutung der Kirmes, die auch in den aktuell schwierigen Zeiten von Krieg und Pandemie umso mehr gilt: Es gehe um das Zusammensein von Familien, Freunden und auch Fremden und die gemeinsame Freude während der Kirmestage, sagte Marder. Obwohl das Stadt­oberhaupt zwei Jahre lang keinen Fassanstich zelebriert hatte, war Marder nicht aus der Übung gekommen. Ein gezielter Schlag auf den Zapfhahn reichte, um das erste kühle Bier abzufüllen, das bei sonnigem Kirmeswetter besonders gut schmeckte. Für den richtigen Ton sorgte derweil der Musikverein Waldkönigen.

Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder beim traditionellen Fass­anstich zur Laurentiuskirmes. Foto: Susanne Stumm

Der Laurentius­­platz ist in diesem Kirmesjahr jeden Tag das Zentrum weiterer kultureller Darbietungen. Hier nämlich wird zusätzlich zum Jahrmarkt bereits seit Juni und noch bis Ende August ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Theater und Party präsentiert. Das Einbetten von Kultur in das Kirmesprogramm gehört zum neuen Konzept des traditionellen Volksfests. Die Idee entwickelte sich in den vergangenen beiden Jahren eher notgedrungen: Die Laurentiuskirmes wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt, man wollte aber dennoch den Bürgern ein kulturelles Angebot schenken. Im Rahmen der „Dauner Kultour“ sind Events auf dem Laurentius­platz, aber auch an anderen Orten der Stadt „auf Tour“ – und das bei freiem Eintritt.

Am Samstagabend stand als einer der musikalischen Höhepunkte die junge Band DowntownStage auf der Bühne. Sie machte mit ihren Songs zwischen „old but gold“ und top­aktuell so richtig Partystimmung auf dem Laurentiusplatz. Die tolle Mischung ihrer Musik mit Sängerin Emily Valerius riss jüngere und ältere Zuschauer zum Tanzen mit – oder doch mindestens zum Grooven.

Info II Helfer im Hintergrund Hinter den Kulissen sind zahlreiche stille Helfer tätig und für die Sicherheit und gute Organisation verantwortlich. Dazu gehören das DRK, die Mitarbeitenden bei Polizei, Bauhof, Forum Daun, Stadtvorstand und Ordnungsamt, der Marktmeister sowie Elektriker und Hilfspolizisten sowie alle Aktiven, die für die Bewirtung aller Festgäste sorgen. Ihnen allen dankte Stadtbürgermeister Friedhelm Marder.

Neu in diesem Jahr war als Höhepunkt des ersten Kirmes­abends eine Lasershow. Zu Rhythmen von AC/DC und Queen konnte man passende Projektionen an den Häuserfronten bewundern, die den Partyplatz illuminierten. Angesichts der hohen Brandgefahr, die zur Zeit herrscht, war eine Lasershow sicherlich die angemessene Alternative zum Feuerwerk.

Mit zahlreichen Besuchern, sehr guter Laune und idealem Wetter startete damit der Kirmes­auftakt in der Kreisstadt. Viele weitere Gäste haben noch bis Mittwoch reichlich Gelegenheit, in Daun gemeinsam zu feiern. Am Dienstag ist Familientag mit ermäßigten Preisen, und zum Abschluss findet am Mittwoch in der Innenstadt der Krammarkt mit verschiedenen Verkaufsständen statt. Auch das Bühnenprogramm auf dem Laurentius­platz ist einen Besuch wert.

Es war eine Kirmeseröffnung zwischen Altbewährtem und Neuem. Für einige der musikalischen Angebote auf der Bühne hätte man sich in den vergangenen Wochen sicher noch mehr Zuschauer gewünscht. Doch die neuen Elemente im Kirmes­programm werden hoffentlich trotzdem im kommenden Jahr weitergeführt.