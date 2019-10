Dorfentwicklung : Gemeinde investiert in neues Rettungsboot

Gemeinde investiert in neues Rettungsboot

Gemeindearbeiter Waldemar Ruppel (links) und Uli Umbach schaffen das neue Rettungsboot in seine Winterbleibe, das ehemalige Dorfgefrierhaus. Foto: TV/Bernd Schlimpen

Schalkenmehren (bs) Die Badesaison in Schalkenmehren ist vorbei, nun rüstet sich die Gemeinde schon für den Sommer 2020. „Wir mussten ein neues Rettungsboot anschaffen, denn das alte ist bereits 40 Jahre und nicht mehr sicher“, erklärt Ortsbürgermeister Peter Hartogh.

Das alte Boot sei für den Betrieb am Maarbad nicht mehr geeignet gewesen. Bei der Suche nach einem preisgünstigen neuen Rettungsboot kam ein Vorschlag vom Beigeordneten Lothar Kaspers. Er schlug ein norwegisches Boot vor, das den Anforderungen am nächsten kam. Ein Anbieter aus Ostfriesland lieferte das Boot nach Schweich, wo es durch Vermittlung des Ratsmitglieds Michael Kainz mit dem passenden Bootsmotor ausgerüstet wurde. Hartogh, Kainz, Gemeindearbeiter und Bademeister Waldemar Ruppel machten mit dem Inhaber des Motoryacht-Betriebs eine Probefahrt, und die neue Errungenschaft wurde zur Fahrt in die Vulkaneifel auf einen Spezialhänger geladen.