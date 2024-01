Stelldichein beim Militär Auch das Jubiläumsjahr bringt Stress für die Gerolsteiner Soldaten

65 Jahre Fernmelde- (heute Informationstechnik/IT) Bataillon, 60 Jahre Bundeswehrstandort Gerolstein, 55 Jahre Namensgebung der Eifelkaserne und fünf Jahre Partnerschaft mit US-Streitkräften: Beim IT-Bataillon 281, das in der Eifelkaserne auf windiger Höhe beheimatet ist, gibt es in diesem Jahr viel Grund zum Feiern. Und das soll auch getan werden, wie der Kommandeur, Oberstleutnant Sascha Günther, beim Neujahrsempfang in der Kaserne vor rund 100 Gästen aus Militär, Politik, Kommunen und Institutionen verkündete. Am 30. Juni wird es laut Günther einen Tag der offenen Tür geben, abends dann eine Neuauflage des beliebten „Tanzes auf windiger Höhe“. Da dieser dann aber erstmals im Sommer und nicht wie üblich im Frühjahr geplant ist, nannte es Günther einen „Sonderfall“.