Ehrenamt : Dauner Neujahrsempfang steht nun wieder im Kalender

ARCHIV - 02.11.2011, Rheinland-Pfalz, Mainz: Der damalige MIT-Vorsitzende (Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung) und heutige Dehoga-Präsident in Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann. Das Landgericht Bad Kreuznach wird am Donnerstag (12.12.2019) seine Entscheidung im Rechtsstreit um die vorzeitige Amtszeitverlängerung von Haumann verkünden. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Daun (sts) Seit dem Jahr 2000 ist der Neujahrsempfang Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Stadt Daun, damals ins Leben gerufen vom früheren Stadtbürgermeister Wolfgang Jenssen. Bis auf 2019, als die Veranstaltung ausfiel.

Nun aber knüpft Stadtbürgermeister Friedhelm Marder, seit Juli 2019 im Amt, an die Tradition an und lädt für Freitag, 7. Februar, ins Forum Daun ein (Beginn 19 Uhr). Im Mittelpunkt des Empfangs sollen erneut das gesellschaftliche, soziale, ehrenamtliche und wirtschaftliche Engagement im kommunalen Bereich, aber insbesondere auch das persönliche Gespräch und die Kontaktpflege stehen, heißt es in der Einladung. Gastredner ist Gereon Haumann (Foto: Dehoga). Der gebürtige Kölner hat Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Strategisches Management und Organisationslehre studiert. Er leitete mehr als 20 Jahre ein Hotel in der Verbandsgemeinde Thalfang und betreibt seit 2015 ein Hotel in Bad Münster am Stein-Ebernburg.