Bundeswehr : Neujahrsgrüße aus Mali und Irak

Gerolstein/Lissingen Beim Neujahrsempfang des Informatiktechnik­bataillons 281 in der Eifelkaserne ist die heikle Situation der Kameraden im Auslandseinsatz das beherrschende Thema.

Rund 20 Soldaten des IT-Bataillons 281 aus der Kaserne auf „Windiger Höhe“ sind derzeit im Auslandseinsatz. In der aktuellen weltpolitischen Situation – der Eskalationsspirale zwischen dem Iran und den USA – herrscht Sorge um die Kameraden, die nahe der irakischen Stadt Erbil stationiert sind. Ein amerikanischer Luftwaffenstützpunkt ganz in der Nähe war am vergangenen Dienstag Ziel iranischer Raketen.

Da ist es schön, dass die Leitung nach Mali steht, von wo aus sechs Gerolsteiner Soldatinnen und Soldaten (rund 150 deutsche Bundeswehrangehörige sind in Koulikoro und Bamako im Süden des nordafrikanischen Landes stationiert) Neujahrsgrüße in die Heimat senden und aus ihrem Alltag berichten. Im Bild ist zu erkennen, dass sie über ihren Köpfen ein Gerolsteiner Ortsschild angebracht haben.

Hans-Peter Böffgen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Gerolstein, weist auf die tiefe Verbundenheit zwischen Bürgern und Soldaten hin und dankt für die gute Partnerschaft und für den verantwortungsvollen Dienst in der Bundeswehr. „Ich denke an alle, die im Ausland ihren Dienst verrichten, in täglicher Gefahr und in Trennung von ihrer Familie leben. Ich wünsche ihnen viel Kraft, Gottes Segen und eine gesunde Heimkehr.“