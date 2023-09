Weiterhin an der Spitze Kleinste Gemeinde Deutschlands: Dieser Eifel-Ort hat nur neun Einwohner

Die zweitkleinste Gemeinde war zum Jahresende 2022 - ebenfalls wie im Vorjahr - Wiedenborstel im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein mit zehn Einwohnerinnen und Einwohnern. Eine Person mehr lebte jeweils in den Gemeinden Gröde auf der gleichnamigen Hallig im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein sowie Herbstmühle im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz.