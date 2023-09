Daun-Gemünden Wenn das Taufbecken ein Maar ist

Für Frank und Sabine Meckelburg, das Pfarrehepaar aus Daun, und Michael Becker, Prädikant, war es genau wie für die Täuflinge mit ihren Familien ein aufregendes Ereignis am Sonntagmorgen. Zum ersten Mal fand in Daun eine Taufe nicht im Rahmen eines Gemeindegottesdienstes in der Kirche, sondern am offenen Gewässer statt. Fünf Kinder zwischen zehn Monaten und zwei Jahren sowie vier Erwachsene wurden im Strandbad getauft.