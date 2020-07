Soziales : Neuntklässler sind Seniorenbegleiter

Von links: Rektor Thomas Follmannn, Samy Bonk, Marie Jungen, Anna Marie Mendel, Katja Popanda, Lehrerin Regina Schuh-Hoffmann, Veronique Ax und Jule Neroth. Foto: Melanie Spindler

Daun (red) Zum dritten Mal bot die Drei-Maare-Realschule plus in Daun Jugendlichen eine Ausbildung zu Seniorenbegleitern an. Nun nahmen die erfolgreichen Absolventen des Kurses ihre Zertifikate in kleinem Rahmen entgegen.



