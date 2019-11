Kommentar zu Praxis-Prämie : Nicht locker lassen!

Foto: TV/Klaus Kimmling

Es gibt in Deutschland viele Ärzte, das Problem ist nur, dass sie nicht unbedingt dort arbeiten, wo sie gebraucht werden. In großen Städten gibt es so viele Mediziner, dass sich einige auf das lukrative Geschäft mit Privatpatienten konzentrieren.

Auf dem Land dagegen fehlt immer öfter der Hausarzt.

Das Problem ist nicht neu; Ärztevertreter, Krankenkassen und die Politik suchen seit Jahren nach einer Lösung dafür. Eine Strategie: Ärzten finanzielle Anreize geben. Was nicht unumstritten ist, aber was bleibt beispielsweise einer Kommune sonst übrig? Sich ins Schicksal fügen? Das kann es ja wohl nicht sein. Deshalb ist der Ansatz der VG Daun zu begrüßen, auch wenn am Ende nichts bei rumkommt.