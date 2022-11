Krimistadt : Hillesheim kann mehr als nur Mord – Kulturinitiative wird ins Leben gerufen

Krimiautor Ralf Kramp unterstützt die Initiative für mehr (und diversere) Kultur im Hillesheimer Land. Foto: TV/Touristinfo Hillesheim

Hillesheim Hillesheim hat sich neue Ziele gesetzt: Nach einer langen Zeit der pandemiebedingten Enthaltsamkeit soll Kultur neu und umfänglicher als bislang zum Erblühen gebracht werden. Für dieses Projekt werden Mitstreiter gesucht.

Von Clara Zins-Grohe

Eine Bürgerinitiative hat sich in Hillesheim etwas vorgenommen. Die Koordination eines kulturellen Terminkalenders soll Events in neue Bahnen lenken und mögliche Lücken im Angebot schließen. Architektin und Beigeordnete im Stadtvorstand Hillesheim, Heike Plein, findet, es sei an der Zeit, die Initiative zu ergreifen, das kulturelle Klima wiederzubeleben, Netzwerke zu nutzen, Aktivitäten zu bündeln.

Jeder zum Mitmachen aufgerufen Die Arbeitsgruppe sammelt Inspirationen. Jeder ist zum Mitmachen willkommen. Verborgene Talente, regionale Künstler, Ideen und Fähigkeiten werden gesucht – ganz nach dem Motto „Gemeinsam lokale Kultur erschaffen, erhalten und pflegen“. Kulturelle Erlebnisse schenken Lebensfreude, sind kleine Fluchten aus dem Alltag. Gerade jetzt, in Zeiten, die unter dem Zeichen des „Verzichtenmüssens“ stehen, sehnen sich viele Menschen besonders nach einer aktiven, bezahlbaren Kulturwelt.

Auch die Ortsteile werden in die Planungen mit einbezogen. Einer der ersten Schritte ist die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, um die Kulturwelt neu zu etablieren oder wiederzuentdecken.

Was Hillesheim an Kultur bietet Einer der Mitstreiter ist Krimiautor Ralf Kramp: „Im Hillesheimer Land ist kulturelle Vielfalt in großem Maß vorhanden, auch wenn man sie nicht immer gleich wahrnimmt. Malerei, Literatur, Musik, Schauspiel – große Oberbegriffe lassen sich auch bei uns in ganz viele Einzelinitiativen teilen. Bei uns gibt es Bands, Bildhauer, Lyrikerinnen, Laienschauspieler ... Viele betreiben diese Dinge als Hobby, manche im Verborgenen, andere sind in Vereinen organisiert“.

Hillesheim trägt den Beinamen Krimihauptstadt. Die nächsten Hillesheimer Krimitage sind für 2023 geplant.

Während der Corona-Pandemie gab es für viele Veranstaltungen zwar digitale Ersatz-Angebote, aber der Wunsch der Menschen nach Angeboten vor Ort ist nicht verschwunden – manche Veranstaltungen leben vom realen Kontakt mit dem Publikum. Und dass Bündelung von kulturellen Ressourcen funktioniert, lässt sich am Beispiel von Gerolstein sehen: Dort gab es vor Jahrzehnten einen Kulturverein, dessen abwechslungsreiche Events viele Besucher aus nah und fern anlockten. So manche Unterhaltungshighlights sind vielen Brunnenstädtern in Erinnerung geblieben. Damals fand der Verein sogar Unterstützung durch Sponsoren.

Der Arbeitskreis Kultur möchte nun ein kulturelles Klima voller Vielfalt und Diversität, mit einer lebendigen Künstlerszene und die Erhaltung historischer Traditionen fördern. Er sieht, richtig organisiert, Kulturperspektiven im Alltag der Eifeler und natürlich auch einen Mehrwert für Tourismus. Die unterschiedlichsten kulturellen Sparten sollen abgebildet werden.

„Wir möchten nun nach dieser langen Zeit der Enthaltsamkeit die Gelegenheit für einen Neuanfang nutzen, um all diese zahlreichen Aktivitäten miteinander zu verknüpfen“, erläutert Ralf Kramp und fährt fort: „Dabei schwebt uns keinesfalls eine Form von Gleichmacherei vor, sondern vielmehr das Entwickeln einer großen gemeinsamen Kraft, die den Einzelnen zugutekommen soll. Wir wollen uns beispielsweise in gebündelter Form um mögliche Förderungen bemühen, mit deren Beantragung die Einzelnen oft überfordert sind“.