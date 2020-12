Brauchtum : Nikolaus beschenkt die Ooser Kinder im Eckbüsch

Nach einem kurzen Spaziergang der Kinder mit ihren Eltern vom Gemeindehaus in den Eckbüsch trafen diese dort den Nikolaus (Rene Weber) und seinen Kutscher (Frank Koch). Foto: Günter Krämer

Gerolstein-Oos (red) Die traditionelle Nikolausfeier für die Ooser Kinder fand in einem abgeänderten, aber dennoch schönen Rahmen statt. Nach einem kurzen Spaziergang der Kinder mit ihren Eltern vom Gemeindehaus in den Eckbüsch wurden sie hier vom Nikolaus an einem schön geschmückten Platz überrascht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er war eigens mit einer Kutsche angereist. Und nachdem ihn die Kinder mit ein paar Liedern erfreut hatten, beschenkte er sie. Auch Haushalte mit Senioren ab 80 Jahren erhielten eine Nikolaustüte.

Nach einem kurzen Spaziergang der Kinder mit ihren Eltern vom Gemeindehaus in den Eckbüsch trafen diese dort den Nikolaus (Rene Weber) und seinen Kutscher (Frank Koch). Foto: Günter Krämer