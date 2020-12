Tradition : Nikolaus beschenkt Kinder und Senioren

Stadtkyll/Schönfeld Viele Kinder werden in diesem Jahr den Nikolaus vermissen, der wegen der Pandemie nicht alle besuchen kann. Viele ältere Menschen werden den Seniorennachmittag vermissen. Deshalb möchte die Ortsgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein alte und liebgewonnene Traditionen aufrecht erhalten.

Am Sonntag, 6. Dezember, wird deshalb der Nikolaus ab 11 Uhr durch die Straßen fahren und alle Kinder bis einschließlich zehn Jahre und Senioren ab 80 Jahre mit einer Kleinigkeit beschenken. Wenn es also am Sonntag an der Haustür klingelt, könnte es der Nikolaus gewesen sein.