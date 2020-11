Artenschutz : Vögel bekommen an Schulen im Kreis ein Zuhause

Vögel bekommen an Schulen im Kreis ein Zuhause

Daun (red) Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Vulkaneifel beteiligt sich gemeinsam mit dem Unesco Natur- und Geopark Vulkaneifel seit geraumer Zeit an der „Aktion Grün“ des Landes Rheinland-Pfalz.

Als ein Zeichen für den Erhalt der Biodiversität und dem Ziel, in den jungen Einwohnern des Kreises das Interesse an der heimischen Vogelwelt und den Artenschutz wecken, wurde das Projekt „Wir geben Vögeln ein Zuhause“, ein Projekt zum Aufstellen von Nisthilfen an den Schulen, ins Leben gerufen.