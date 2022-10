Heizprobleme : Freudentränen als die Heizung wieder knackt

Große Freude als es endlich wieder in der heizung knackt und sie warm wird: Ute Kraft, Intitiatoren der Bürgerprotest-Aktion wegen unzumutbarer Kälte in der Siedlung „Am Rasbach“ und „Vor der Hardt“ in Gerolstein. Foto: Clara Zins-Grohé/ClaraZins-Grohé

Gerolstein Von Clara Zins-Grohe

Gerolstein Weitere Entwarnung in der Wohnsiedlung Am Rasbach in Gerolstein, wo Mieter wochenlang im Kalten saßen – wegen der abgedrehten Gaszufuhr und reihenweise defekten Heizungen: „Ich sitze immer noch morgens im Kalten“, meldete sich Mieterin Annette Nießen dieser Tage beim TV – korrigierte dann aber tags drauf: „Endlich wird es auch bei uns morgens warm!“ Ein Besuch bei Ute Kraft, Sprecherin der Siedlung, bestätigt die Fortschritte der Heiz-Situation. Der Heizkörper in ihrer Küche ist so heiß, dass man ihn kaum anfassen kann. Beim letzten Besuch musste man sich noch die Hände an der Kaffeetasse wärmen.

Familie Kraft blieb sah vor Wochen keinen anderen Ausweg, als die Heiz-Probleme des Wohngebiets öffentlich zu machen. Die organisierte Bürgerprotest-Aktion (der TV berichtete) zeigte nach vielen erfolglosen Anrufen, Schreiben und Kontaktversuchen mit den Eigentümern Wirkung.

Sie berichtet von einem darauf folgenden Gespräch „Am runden Tisch“ im Rathaus. Bürgermeister Heinz-Peter Böffgen, Stadtbürgermeister Uwe Schneider, Heinz Peter Thiel von der Hilfsorganisation Eifellicht sowie der betroffene Eigenheimbesitzer und Mitstreiter Godehard Lützeler forderten den online zugeschalteten Eigentümer der Siedlung, Anis Saad von Saad Immo, zum sofortigen Handeln auf. Das Ergebnis binnen kurzer Zeit (nachdem zuvor wochenlang nichts passierte): Der Gashahn wurde wieder aufgedreht! Doch noch immer wurden etliche Wohnungen nicht warm, währendessen es nachts draußen bereits fror. Und drinnen die Mieter, unter anderem Kinder, Senioren und kranke Menschen. Denn: Wegen Sanierungsstaus über Jahre waren in etlichen Wohnungen die heizungen defekt, zudem eine zenztrale Pumpe in der Heizverteiklung. Eifellicht verteilte daraufhin bereits am Folgetag 160 Heizlüfter an bedürftige Mieter, um die schlimmste Not zu lindern. Zur Lösung der akuten Reparaturprobleme wurde auf Betreiben der Verbandsgemeinde daraufhin die Firma Herscheid HWP hinzugezogen. Dem Team des Heizungsfachbetriebs gelang es kurzfristig, die defekte Pumpe provisorisch zu überbrücken. Die Lieferung einer notwendigen neuen Pumpe wird in Kürze erwartet.

Aktuell sind noch sieben Wohneinheiten ohne Gasheizung. Dies liegt aber nicht an den Versorgungsleitungen, sondern an geplatzten Heizköpern. „Wir rechnen mit einem Montageaufwand von etwa zwei Stunden pro Einheit. Der Reparaturstart ist abhängig von Saad“, lässt die Firma Herscheid wissen, den Mietern und Hausmeistern in der Vergangenheit immer mal wieder „aus der Patsche“ geholfen hatte. Jetzt aber ist Vorkasse angesagt.

Ute Kraft erzählt: „Als Dienstagmorgen der Heizkörper knackte, liefen mir vor Freude die Tränen!“ Die Erleichterung ist ihr anzumerken. „Wow geschafft – gut gekämpft!“ fügt sie hinzu. Wie es weiter geht und wann den noch immer frierende Menschen geholfen wird, weiß aber auch sie nicht. Die Hausmeister hätten ein nicht unterschriebenes Rundschreiben von Saad verteilt, auf dem die Immobilienfirma die Übernahme der durch den Heizlüfter-Einsatz gestiegenen Stromkosten versprochen wird. Ute Kraft ist zwar einerseits noch immer sehr froh, dass Eifellicht die Geräte gelifert hat, andererseits hat aber nicht nur sie Angst vor der hohen Stromrechnung. Denn so recht will sie der Immobilienfirma nicht glauben, was die Übernahme der Extra-Stromkosten betrifft.