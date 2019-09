Nachhaltiges Engagement : Nominierung für den Großen Preis des Mittelstandes

Musikschule ‚Spiel mit‘ Großer Preis des Mittelstandes 2019 Zum wiederholten Male wurde die Musikschule ‚Spiel mit‘ gemeinnützige GmbH für den „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert. Und das gleich drei Mal. Damit gehört sie der Nominierungsliste an, in der nur jedes tausendste Unternehmen Deutschlands einen Platz findet. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr unter dem Motto “Nachhaltig Wirtschaften” steht, ist einer der begehrtesten Auszeichnungen für Unternehmen. So setzt sich eine Jury der Oskar-Patzelt-Stiftung zusammen die anhand von Kriterien wie Engagement, Innovation, Nachhaltigkeit, Service uvm. ermittelt, welche Unternehmen in diesen deutschlandweit am besten Punkten konnten. Ziel dieses Preises ist es diejenigen Unternehmen zu fördern, die sich verantwortungsvoll in die Gesellschaft eingliedern und durch die Popularisierung der Gewinner ein Vorbild für andere Mittelständische Unternehmen zu schaffen. Klaus Behütuns-Steffens und Hermann Konrath, die beiden ‘Spiel mit’ Geschäftsführer freuen sich sehr darüber dabei zu sein und dass die Nominierenden ihre Arbeit so sehr schätzen. Wer das weitere Abschneiden gerne mit verfolgen möchte, der sollte im Herbst dieses Jahres seine Ohren spitzen. Dann wird die Jury die Finalisten und Preisträger verkünden. Foto: Musikschule Spiel-mit gGmbH