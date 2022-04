Geschäftswelt : Endlich wieder in der City einkaufen

Großer Andrang herrscht bei der Wiedereröffnung des neuen, größeren Norma-Markts in Gerolsteins Innenstadt. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Größer, schöner, moderner: Nach siebenwöchigem Umbau ist der von der Flut betroffene Norma-Markt im Gerolsteiner Rondell wiedereröffnet worden. Und in Hillesheim hat parallel ein neues Café eröffnet.

Eine bunte Kette voller Luftballons sowie ein großes Banner, das den Termin bereits angekündigt hat, prangen über dem Eingang. Dort tummeln sich schon früh viele Kunden, die die Wiedereröffung des Norma-Markts in Gerolstein, dem einzigen Lebensmitteldiscounter in der Innenstadt, herbeigesehnt haben.

Die Einkaufswagen sind rasch vergriffen, zeitweise muss man einen Moment warten, bis man einen bekommt. Hat man einen ergattert und die Erledigungen gemacht, bekommt man an der Kasse an diesem Tag die Einkäufe eingepackt und noch einen Ballon oder ein paar Blumen geschenkt. Das kommt bei den Kunden gut an, vor allem aber freuen sie sich, das der Markt nach der siebenwöchigen Umbauphase nun wieder geöffnet ist. So sagt Gerlinde Blaumeiser: „Endlich haben wir wieder unseren Lebensmitteldiscounter in der Innenstadt. Und was für einen. Er ist super schick geworden.“ Das freut auch Marktleiterin Helene Fuchs, die sagt: „Ich finde, der Umbau hat sich richtig gelohnt. Es ist alles sehr schön geworden.“ Von ihren Kunden, von denen sie persönlich viele kenne, habe sie nur positive Rückmeldungen bekommen, „viele haben uns vermisst, haben während des Umbaus mal reingeschaut und mich auch zu Hause angerufen, wann wir wieder öffnen“.

Das Café Venue (Café, Cocktail-Bar und bald auch Eisdiele) am Graf-Mirbach-Platz ist ein neues gastronomisches Angebot in Hillesheim. Es wird betrieben von (von links) Sandra Klinkhammer und Celine Grewen, die von Justin Grewen sowie Andre und Celine Klinkhammer unterstützt werden. Foto: TV/Mario Hübner

Harald Neusser, Expansionsleiter von Norma im Südwesten der Republik, und zuständig für die Immobilien, nennt ein paar Eckdaten des Umbaus: Der gesamte Boden samt des Estrichs, die durch das Hochwasser beschädigt wurden, wurde entfernt und erneuert, der Markt umgebaut und so die Verkaufsfläche von 900 auf 1300 Quadratmeter und auch die Kühltheke um 50 Prozent vergrößert.

Foto: TV/Mario Hübner 9 Bilder Großer Andrang bei Wiedereröffnung des Norma-Markts in Gerolstein

Und zur Eröffnung war sogar Martin Reitenbach, Norma-Verkaufsleiter aus der Zentrale in Nürnberg, gekommen, der dann auch noch mit ein paar erfreulichen Zahlen aufwartete: „Wir haben rund eine Viertelmilllion Euro in Um- und Ausbau des Standorts investiert, weil er wegen der Innenstadtlage für uns so besonders ist und wir vor Ort expandieren konnten. Und wir haben die Zahl der Mitarbeitenden um fünf auf nunmehr 14 erhöht.“ Ab August soll ein zweiter Auszubildender hinzukommen.

Auch Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD) freute sich: „Ich bin froh, dass nun die innenstadtnahe Lebensmittelversorgung wieder gewährleistet ist und man wieder fußläufig einkaufen kann. Denn darauf sind viele Menschen in der City angewiesen. Sehr cool geworden, und deutlich größer, moderner, aufgeräumter.“