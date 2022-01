Sport : Nostalgisches rund um legendäre Maarläufe

SCHALKENMEHREN Das Sportereignis in Schalkenmehren wurde nur einige Male ausgetragen. Dennoch gibt es viele, die sich gerne daran erinnern.

Darunter auch Karl Fleschen aus Mehren, der in Schalkenmehren entdeckt und danach überregional bekannt wurde. Heute wohnt er in Bergisch Gladbach und ist 67 Jahre alt. Er erinnert sich noch gerne an diese Zeit zurück. „Das war toll: der erste Sieg mit 16 Jahren und dann gerade am benachbarten Schalkenmehrener Maar, wo schon eine große Konkurrenz mitstartete“, sagt er.

„Altinternationaler“ Edgar Fischer (81) erzählt: „Der Postsportverein Trier war mit sehr vielen Aktiven stärkster Verein in Schalkenmehren am Maar und hielt die Veranstaltung hoch, sicherte die Läufe. Doch nach einigen Jahren sagte der Verein die Teilnahme ab, weil er in Trier am 1. Mai selbst Bahneröffnung feierte, und so kam das Ende der Läufe.“ Einzelne Stahlmedaillen mit der Abbildung der Weinfelder Kapelle am Totenmaar (Foto) mit Anhänger in den blau-weißen Vereinsfahnen wurden am 1. Mai 1972 an die Teilnehmer des Maarlaufes ausgegeben, also vor genau 50 Jahren. Weil der Einzel- und Staffellauf schon nach etwa einem halben Jahrzehnt nicht mehr stattfanden, sind die „Weinfeld-Medaillen“ seltene Erinnerungsstücke.