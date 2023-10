Schließung des MVZ Jansen Notlösung für die Kinderarztversorgung in der Vulkaneifel gefunden – doch wie soll es jetzt weitergehen?

Petitionen von betroffenen Eltern, offene Briefe und intensive Berichterstattung sogar in überregionalen Medien… nichts konnte verhindern, dass es nun eine gravierende Lücke in der kinderärztlichen Versorgung der Region gibt (der TV berichtete mehrfach). Zum Quartalsende ist das MVZ Jansen in Daun Vergangenheit. Auch der Landeskinderschutzbund hatte sich in mehreren Schreiben – unter anderem an den Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Rheinland-Pfalz – für einen Erhalt der Praxis eingesetzt.