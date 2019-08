Motorsport : Erinnerung an einen einzigartigen Rekord

Nürburgring (red) Keine Runde auf einer Rennstrecke hatte 2018 so für Aufsehen gesorgt, wie die Rekordfahrt von Timo Bernhard auf der Nürburgring-Nordschleife. 5:19.55 Minuten benötigte er für die 20,832 Kilometer mit dem Porsche 919 Hybrid Evo.

In der über 90-jährigen Geschichte der legendären Grünen Hölle war niemand zuvor schneller unterwegs. Gemeinsam mit dem Leiter des Motosport-Erlebnismuseums, André Brodrecht, enthüllte nun Timo Bernhard das Fahrzeug, das nun an diese einzigartige Fahrt erinnert. „Zum Nürburgring habe ich seit meiner Kindheit eine besondere Beziehung. Mein Vater ist hier schon in der VLN Langstreckenmeisterschaft gefahren und ich selbst hatte in meinem Kinderzimmer ein Plakat der Nordschleife über dem Bett hängen“, sagte der 38-jährige Porsche-Werkspilot bei der Ausstellungseröffnung. So eng wie seine Verbundenheit zum Nürburgring, so emotional ist für ihn der Rekord. „Dass nun die Ausstellung hier daran erinnert, ist für mich eine besondere Ehre.“ Der Ausstellungsbereich schlägt die Brücke zwischen dem neuen Rekord und der Bestzeit, die einst Stefan Bellof im Rahmen des 1000-Kilometer-Rennens, am 28. Mai 1983, mit dem Porsche 956 aufgestellt hatte. Für Bernhard ebenfalls etwas ganz Besonderes: „Vor der Leistung von Stefan Bellof habe ich einen enormen Respekt. Er war, ist und bleibt für mich ein riesiges Idol.“ Auch André Brodrecht ist stolz, dieses geschichtsträchtige Ereignis nun hier präsentieren zu können. „Ich durfte schon an der Würdigung von Stefan Bellof mitwirken und nun auch an der Umsetzung dieses Projekts. Es freut mich insbesondere für die Motorsport-Fans, die nun hier ein weiteres Stück Nürburgring-Geschichte hautnah erleben können“, erklärte der Leiter des Motorsport-Erlebnismuseums.