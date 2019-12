Motorsport : Regeln für schnelle Runden am Ring haben sich bewährt

Nürburg Verantwortliche sind überzeugt: Notar und geeichte Messtechnik sichern die Glaubwürdigkeit bei „Rekordfahrten“ auf der Nordschleife.

Der Beginn einer neuen Ära, denn seitdem finden die sogenannten „Rekordrunden“ unter einheitlichen Bedingungen statt. In den Jahrzehnten zuvor hatten die Automobilhersteller in Eigenregie die Fahrten selbst organisiert, die Zeit selbst gestoppt und kommuniziert. „Wir konnten weder gefahrene Zeiten bestätigen noch dementieren“, fasst Michael Dürbaum, Leiter Vertrieb und Business Development am Nürburgring zusammen. Dieses Prozedere hatte sich über Jahrzehnte etabliert, und in der jüngeren Vergangenheit nahmen die Zeiten, die weltweit – teilweise ohne Wissen der Rennstrecke – kommuniziert wurden, stark zu. Lediglich durch selbst erstellte Videoaufnahmen dokumentiert, konnte die Echtheit nicht nachgeprüft werden, und so führten Rundenzeiten das ein oder andere Mal zu Diskussionen.

Damit alles korrekt abläuft, bestellt der Nürburgring einen unabhängigen Notar. Dieser bestätigt nicht nur am Ende die Rundenzeit, sondern prüft vorher auch das Fahrzeug und die geeichte Messtechnik. Für eine bessere Vergleichbarkeit werden die Fahrzeuge in zwölf Kategorien eingeteilt. Als Grundlage dienen die Einstufungen des Kraftfahrtbundesamtes. Nur in diesen aufgeführten Klassen – vom Kleinwagen bis hin zum Prototypen – können Rundenzeiten aufgestellt und auch unterboten werden. Ebenfalls essentiell: die Sicherheit, für die der Nürburgring rund um die Strecke sorgt. Darüber hinaus wird die Kommunikation der Zeit in Verbindung mit dem Nürburgring-Logo für den Automobilhersteller lizensiert und auf der Homepage des Nürburgrings offiziell gelistet. Als zusätzlichen Mehrwert bietet der Nürburgring zudem an, die Onboard-Runden auf den eigenen Social-Media-Kanälen zu zeigen und somit rund 1,5 Millionen Nürburgring-Fans zu kommunizieren.

Seit der Einführung des Konzepts haben Hersteller wie Mercedes-AMG, Audi, Porsche, VW und Lynk & Co von dem Angebot Gebrauch gemacht. Um nichts dem Zufall zu überlassen, griffen dabei erfahrene Nordschleifen-Asse wie Timo Bernhard, Frank Stippler oder Romain Dumas ins Lenkrad – neben dem Fahrzeug ein wichtiger Faktor. „Bei den durch uns bestätigten Rundenzeiten sehen wir uns als Nürburgring ebenfalls in der Verantwortung“, sagt Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort. „Nur wenn das Gesamtkonstrukt stimmt und durchweg professionell ist, lassen wir ein Fahrzeug für solch eine Fahrt auch auf die Nordschleife. Wir haben hier die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt, und obwohl wir in den vergangenen Jahren große Anstrengungen für die Sicherheit unternommen haben, bleibt immer ein Restrisiko. Das möchten wir weitestgehend minimieren, indem wir einem Vorhaben erst zusagen, wenn wir überzeugt sind.“

Über ein Jahr nach der Einführung des neuen Konzepts und mehreren Rekordfahrten sind die Verantwortlichen überzeugt, den richtigen Schritt unternommen zu haben.So werde der seit Jahrzehnten geltende Spruch „Jeder lobt, was Nürburgring-erprobt“ als Qualitätsmerkmal in die Zukunft geführt.