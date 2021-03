Bilder aus besseren Tagen: So eng werden Rennsportfans am Nürburgring in nächster Zeit natürlich nicht zusammenstehen können. Das weitläufige Gebiet des Rings erlaubt es dennoch, für das ganze Jahr Wettkämpfe und kleinere Events zu planen. So zum Beispiel das erste Rennen der „Nürburgring Langstreckenmeisterschaft“, das bereits am 27. März stattfinden wird. Foto: Jürgen C. Braun/Gruppe C GmbH