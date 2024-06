Neuer Vertrag Rettungshubschrauber bleibt die nächsten 30 Jahre am Nürburgring stationiert

„Einsatz für den Air Rescue Nürburgring“, heißt es seit nunmehr acht Jahren bei einem Notfall in der Eifel. Wenn am Nürburgring, aber auch überall sonst zwischen Köln, Koblenz und Trier, schnelle Hilfe benötigt wird, rückt regelmäßig die Johanniter-Luftrettung aus und fliegt Kranke wie Verletzte in nahe gelegene Krankenhäuser oder Spezialkliniken in den Großstädten. Und dies bleibt nun auch mindestens die nächsten drei Jahrzehnte so. Denn die Betreibergesellschaft der Rennstrecke und die Johanniter-Unfall-Hilfe haben einen Vertrag über die nächsten 30 Jahre geschlossen.