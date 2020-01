Wettbewerb : Nur 1 Schräm Vorsprung reichte zum Sieg

ULMEN Franz-Josef Kraus aus Weibern ist 37. Rheinlandmeister im 7-Schräm – Lydia Schikowski aus Darscheid siegte wie im Vorjahr in der Damenwertung

In der Damenwertung siegte wie schon im Vorjahr Lydia Schikowski aus Darscheid mit 103 Schräm und belegte auch in der Gesamtwertung den sechsten Platz. In der separaten Mannschaftswertung (zahlreiche Teams aus jeweils vier Spielern setzten sich Thorsten Wirtz (Lutzerath), Herbert Hilger (Thür) und Rolf Mohrs sowie Alfred Heck aus Ulmen mit 315 Schräm vor einem Team aus Weibern und Volkesfeld mit 313 Schräm durch.

Nachdem Erich Michels vom veranstaltenden Ulmener 7-Schräm-Club und der Ulmener Stadtbürgermeister Thomas Kerpen die „Schrämer und Schrämerinnen“ im voll besetzten Bürgersaal begrüßt hatten, mussten fünf Durchgänge mit jeweils fünf Runden in unterschiedlichen Zusammensetzungen an den jeweiligen Tischen gespielt werden. Gewinner war am Ende derjenige, der in der Addition aller 25 Runden die meisten Punkte (=Schräm) aufweisen konnte.