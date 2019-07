Infrastruktur : Nur eine Straße von vielen

Jünkerath Die Straße zum Don-Bosco-Gelände muss dringend saniert werden. Die Gemeinde Jünkerath weiß das, kann aber in diesem Jahr an der Situation nichts ändern.

Am Anfang der Geschichte steht ein Schreiben an die TV-Redaktion. „Sie kennen den Weg zum Kloster Don Bosco in Jünkerath“, beginnt der Autor, der seinen Namen jedoch nicht in der Zeitung lesen möchte. „Den sollten sie sich mal ansehen. Es ist eine Schande, wenn man bedenkt, wie die Gemeinde Jünkerath das Kloster in früheren Zeiten hofiert hat: Man fällt von einem Schlagloch ins nächste und die werden immer tiefer. Jeder Feldweg in der Umgebung ist in einem besseren Zustand“, schließt der Verfasser und fordert den TV auf, sich den kläglichen Zustand der Straße doch einmal anzusehen.