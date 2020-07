Naturschutz : Gericht stoppt Ausbau von Windkraft in Dahlem

Gericht stoppt Ausbau von Windkraft in Dahlem

Dahlem/Münster Das Oberverwaltungsgericht Münster sieht die Bestand der Rotmilane gefährdet.

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG) in Münster hat am Donnerstag, 16. Juli, einen Beschluss des Verwaltungsgericht Aachen bestätigt und hält den Betriebsstopp der Windkraftanlagen 3, 7 und 8 im Park Dahlem IV zum Schutz der Rotmilane im Rotbachtal aufrecht.

Umweltverbände wiesen bereits in einer gemeinsamen umfangreichen Stellungnahme im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zum erneuten Genehmigungsverfahren von Dahlem IV ausdrücklich auf das signifikant erhöhte Tötungsrisiko der Rotmilane im Rotbachtal hin. Die Naturschutzinitiative (NI), der Naturschutzbund (Nabu) Euskirchen und die Deutsche Wildtier Stiftung sprachen sich in dem Papier gegen die Genehmigung aus.

Die Genehmigungs-Behörde hat den Bedenken allerdings sowohl zu dem ansässigen Brutpaar im Rotbachtal und den benachbarten Brutpaaren, als auch zu den herbstlichen Sammelplätzen keine Bedeutung beigemessen und ein erhöhtes Tötungsrisiko der Rotmilane in ihrem angestammten Lebensraum billigend in Kauf genommen.

„Die Ausführungen in dem Avifaunistischen Fachgutachten Rotmilan, Fortschreibung 2019 des Diplom-Biologen Fehr zur Raumnutzung des Rotmilans in den vergangenen Jahren einschließlich der Raumnutzungskartierung erscheinen jedenfalls nicht von vorherein plausibel“, stellt das OVG Münster in seiner Begründung fest.