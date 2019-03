später lesen Vandalismus Schon wieder: Öffentliche Toiletten in Hillesheim mutwillig beschädigt FOTO: TV / Vladi Nowakowski FOTO: TV / Vladi Nowakowski Teilen

Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, dem 19. März in der öffentlichen Toilettenanlage an der Viehmarkthalle randaliert. Dabei wurden Wände und Böden beschmiert, Toilettenschüsseln mit Gegenständen verstopft und in den Urinalen und Waschbecken Bierflaschen zerschlagen. Von Vladimir Nowakowski