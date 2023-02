Glaube : Katholische und Evangelische Gemeinde Gerolstein ruft zum Friedensgebet

Foto: Clara Zins-Grohé 16 Bilder Wir beten um Frieden Upload Clara Zins-Grohé 25.02.2023 23:19

Gerolstein Hundert Eifeler haben sich am Samstag zu einem Friedensgebet am Gerolsteiner Brunnenplatz getroffen. Anlass war der Angriff Russlands auf die Ukraine vor einem Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Clara Zins-Grohe

Trotz Schneegestöbers haben sich knapp hundert Gläubige im Alter zwischen acht und Ende achtzig Jahren auf dem Brunnenplatz Gerolstein am Samstagnachmittag zum Friedensgebet getroffen. Gerolsteiner, Ukrainer, Russen, unbekannte aber auch bekannte Gesichter wie die Landtagsabgeordnete Astrid Schmidt, Verbandsgemeindebürgermeister Hans-Peter Böffgen, Stadtbürgermeister Uwe Schneider, Vorsitzende des Fördervereins der Partnerstadt Gerolstein Evi Linnerth trotzten den winterlichen Temperaturen, um gemeinsam zu beten. „In der Ukraine müssen die Menschen wesentlich mehr aushalten“, entgegnete Gisela Sander auf Klagen wegen des Wetters.

Eingeladen hatten der Pfarrer und Moderator der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land Ralf Pius Krämer und Pfarrer Roman Hartmann der Evangelischen Kirchengemeinde Gerolstein-Jünkerath.

Lesen Sie auch Ausstellung : Hunger als Waffe: Trierer Studentinnen erinnern an den Holodomor in der Ukraine

Astrid Schmitt (SPD) bestätigte: „Ich finde es wichtig, auch hier vor Ort Zeichen zu setzen, dass wir die Menschen, denen es so schlecht geht und die unter diesem schrecklichen Krieg leiden, nicht vergessen. Es ist toll, wie viele sich für den Frieden einsetzen! Dafür sage ich jedem einzelnen DANKE!“ Sie berichtet davon, wie die Kriegsberichterstattung insbesondere die älteren Menschen aufwühlt. Ihre 83-jährige Mutter erzähle verstärkt von eigenen Kriegserlebnissen und unvorstellbarer Not.

Auch Evi Linnerth wollte mit ihrer Teilnahme ihren Friedenswunsch für die Ukraine verdeutlichen: „ Unsere Städtepartnerschaft mit Digoin in Frankreich zeigt, dass das Bestreben nach Versöhnung und Freundschaft zwischen zwei ehemals verfeindeten Ländern möglich ist. Das könnte uns Kraft geben, uns weiter für das Ende des Krieges und ein friedliches Zusammenleben im europäischen Osten einzusetzen.“

Um 14 Uhr begrüßten die beiden Pfarrer alle Anwesenden. Hartmann erinnerte daran, dass vor einem Jahr der russische Großangriff gegen die Ukraine den letztlich bereits seit 2014 andauernden Krieg entscheidend eskaliert habe. „Ein Krieg voller Grauen uns Schrecken, voller Leid und Tod, ein Krieg, der kein Ende nimmt, dessen Folgen in der ganzen Welt zu spüren sind. Bislang sind vermutlich schon 200.000 bis 300.000 Menschen Opfer dieses Krieges geworden. Als Zivilistinnen und Zivilisten, als Soldatinnen und Soldaten auf beiden Seiten. Das Leid ist unermesslich.“

Krämer bat mit allen gemeinsam um Gottes Hilfe: „Rettung und Hoffnung für alle, die vor allem in der Ukraine und auch in Russland von diesem Krieg betroffen sind, und die weltweit unter den Folgen dieses Krieges leiden. Wir bitten um Orientierung in diesem gemeinsamen Friedensgebet um Wegweisung und Hoffnung auf Frieden“.

„Es ist eine Suche nach Hilfe in einer Welt, die von unendlich viel Leid, Schrecken, Gewalt nicht endender Zerstörung geprägt ist. Krieg, Vernichtung und Tod bedecken das Erdreich. Wo die Gemeinschaft unter den Menschen zerbrochen ist, weil sie nur auf sich selbst bezogen bleiben und gleichgültig gegen andere sind; Feindbilder, nationale Ideologien und Unterdrückung einem ganzen Volk den Lebensmut nehmen“ setzte Hartmann das Gebet fort. „Frieden stiften! Es stellt sich für uns alle die ganz große Frage: Wie das gehen kann? Ob es möglich ist? Wie es möglich ist? Was möglich ist? So unterschiedlich wird das gerade auch von vielen beantwortet.“

Der evangelische Geistliche fuhr fort: „Vor einem Jahr war es der Schrecken, dass es möglich ist, das ein Krieg - so nah hier bei uns an Europa - wieder zu uns gekommen ist. Nach einem Jahr ist der Schrecken noch viel größer geworden und auch viel Fassungslosigkeit ob der Brutalität, die erlebt wird. Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, erleben Terror“.

Hartmann beschrieb seine Fassungslosigkeit über manche Äußerungen in Gesprächen und die Teilnahmslosigkeit mancher angesichts des Leides aber angesichts von Meinungen, die den Krieg als legitimes Mittel zur Durchsetzung der eigenen politischen Ziele anzusehen.

Ein Appell wurde an die Verantwortlichen gerichtet. Es gelte Wege des Friedens zu suchen, Wachsam zu sein für jede kleine Möglichkeit, die sich da auftut, diese zu nutzen. Hartmann: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!“.

Krämer berichtete wiederum von seinen Gefühlen der Hilflosigkeit und Ohnmacht: „Ich träume vom Frieden. Ich träume tatsächlich davon, dass wir Menschen in dieser Welt gemeinsam leben können. Auch heute. Dass wir Menschen unsere Unmenschlichkeit überwinden und menschlicher zu werden. Gleichzeitig stehe ich hier ratlos und ohnmächtig. Es ist Glauben ans Leben, der mich trägt“.

Er formulierte seine Gefühle der Wut über Uneinsichtigkeit, der Aggression, die sich in der Ukraine und in anderen Orten der Welt zeigt. Im Mittelpunkt des Handelns stehe nicht das Miteinander, sondern der eigene Vorteil und das Gegeneinander. Er beklagt die vielen unschuldigen Opfer, die dieses Handeln und der Krieg mit sich bringen: „Das hat keinen Sinn! Unschuldige Menschenleben nehmen ist sinnlos. Ich ziehe den Hut vor all den Menschen in der Ukraine und anderen Orten, die trotz all dieser Kriegserfahrungen aufstehen und sich nicht klein machen lassen.“