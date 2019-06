Hillesheim (red) Die Künstlerin Cornelia Lehnertz lädt für Samstag, 15. Juni, und Sonntag, 16. Juni, jeweils von 14 bis 18 Uhr zum „Offenen Atelier“ ein.

Die Besucher erhalten in Werkstatt-Atmosphäre einen Eindruck vom Entstehungsprozess der meist großformatigen Bilder. Es wird Live-Musik gespielt und es gibt Kaffee und Kuchen. Cornelia Lenartz’ Atelier befindet sich am Mühlendamm 2 in Hillesheim.