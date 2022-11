Ohne Lappen unterwegs: Polizei stoppt Fahrer von Traktorgespann in Gerolstein.

Gerolstein (mh) Die Polizei hat am Freitag den Fahrer eines Traktorgespanns in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein gestoppt. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatte der 24-jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein keine gültige Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.