Auto : Oldtimertreffen in Hillesheim

Oldtimertreffen in Hillesheim

Hillesheim Die Oldtimer und Veteranen Imteressengemeinschaft organisiert am Samstag und Sonntag, 7./8. September, das 28. Internationale Oldtimer- und Veteranentreffen sowie das 22. Nutzfahrzeugtreffen inklusive Teilemarkt in Hillesheim.

Zu sehen sind neben Fahrzeugen auch historische Arbeitsmaschinen. Willi Brülls, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft, rechnet mit 300 Fahrzeugen bei der Veranstaltung. Auf dem Teilemarkt in der Markthalle finden Oldtimerbesitzer seltene Ersatzteile und einschlägige Literatur. Interessant versprechen die Touristikausfahrten zu werden. Spannend zu beobachten sind sicherlich die „Sandkastenspiele“ der historischen Bagger, Radlader, Raupen und Kipper in einer nahen Lavagrube. Heute, Samstag, startet um 11 Uhr die Ausfahrt. Am Sonntag fährt ab 15 Uhr ein Oldtimer-Corso durch die Altstadt.