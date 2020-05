Blaulicht : Oldtimer steht in Daun in Flammen

Daun Ein geparkter Oldtimer ist am Mittwoch, 27. Mai, gegen 20.35 Uhr in Daun in Brand geraten. Der Wagen stand im Bereich der Straße am Brünnchen als vermutlich aufgrund eines Defekts an der Benzinleitung Kraftstoff austrat und sich aufgrund der Motorwärme entzündete.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken