Radsport-Event : Anmeldestart für Rad-Event in der grünen Hölle

Nürburgring (red) Mit Vollgas die Fuchsröhre runter, auf legendärem Asphalt in den Sonnenaufgang radeln: Wer das will, sollte sich Mittwoch, 28. Oktober, vormerken. Um 9 Uhr wird die Onlineanmeldung für Rad am Ring 2021 freigeschaltet.

