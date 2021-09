Hilfsangebote : Wenn der Lebenspartner an Alzheimer erkrankt

Das Foto, das Anna-Maria Mittler mit ihrem an Alzheimer erkrankten Lebensgefährten zeigt, entstand vor einem Jahr. Inzwischen ist die Krankheit weiter fortgeschritten, und das Paar ist mehr denn je auf Hilfe angewiesen. Foto: Brigitte Bettscheider

Daun Bei der Online-Veranstaltung des Netzwerks Demenz Vulkaneifel anlässlich des Welt-Alzheimertags am 21. September geht es um das Dilemma der Pflegenden zwischen Fürsorge und Selbstfürsorge. Wie Anna-Maria Mittler als pflegende Angehörige mit Hilfe lokaler Angebote diesen Spagat schafft, hat sie unserer Zeitung erzählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Wenn Anna-Maria Mittler (81) heute auf die 19 Jahre zurückblickt, in denen sie mit „ihrem“ Helmut (82) zusammen ist, spricht sie von einer „sehr glücklichen Zeit“ in ihrem Leben. Zunächst waren die beiden Verwitweten zwischen ihren Heimatorten Gillenfeld und Kell am See gependelt, dann hatten sie sich als gemeinsamen Wohnsitz für Helmuts Familienhaus mit Garten in Kell entschieden. Der Kontakt zu Anna-Maria Mittlers Geburtsort Gillenfeld blieb bestehen. Und wurde noch einmal interessant für die beiden, als dort das Wohnprojekt „Florinshof“ für ein leichteres Leben im Alter realisiert wurde (der Trierische Volksfreund berichtete). „Eine prima Idee“, fand das Paar und sicherte sich vertraglich eine Wohnung.

Doch noch während des letzten Jahres in Kell, 2018 war das, mitten im Leben einer harmonischen Zweisamkeit zeigten sich bei Helmut die ersten Anzeichen von Demenz. „Er wurde immer vergesslicher, konnte viele Dinge nicht mehr selbst entscheiden und regeln, klammerte immer mehr“, so beschreibt seine Lebensgefährtin die Entwicklung. „Er verschenkte Dinge, um sie am nächsten Tag zu suchen und sich als Bestohlener zu fühlen“, erklärt sie. Besonders schwer sei es für sie gewesen, wenn sie sein Verhalten allzu persönlich genommen habe. In dieser Situation nahm Anna-Maria Mittler Kontakt zu Uschi Wihr vom Demenzzentrum Trier auf. In einem Fachvortrag erkannte sie bei der Beschreibung der Symptome von Demenz in Vielem das Verhalten ihres Partners wieder. Und erfuhr, dass das Leben mit einem an Demenz erkrankten Angehörigen nur sehr schwer alleine zu schaffen ist, dass es aber eine Vielfalt an Unterstützungs- und Hilfsangeboten gibt.

Info I Online-Konferenz zum Welt-Alzheimertag Die Online-Konferenz zum Welt-Alzheimertag ist am Dienstag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr und hat den Titel: „Das Dilemma der Pflegenden – Zwischen Fürsorge und Selbstfürsorge“. Dabei wird mit Vorträgen, Filmen und einer Podiumsdiskussion von Akteuren aus der Region das Thema aus ärztlichen, pflegerischen und beratenden Blickwinkeln beleuchtet. Über die Chat-Funktion des Konferenzsystems können die Teilnehmenden Kommentare schreiben und Fragen stellen. Die Teilnahme ist kostenlos. Information und Programm unter www.demenz-vulkaneifel.de/wat21. Anmeldung bei der Koordinatorin Gabriele Bußmann per E-Mail: g.bussmann@demenz-vulkaneifel.de

Diese Hilfe nahm Anna-Maria Mittler auch in Anspruch, als sie mit ihrem Partner – inzwischen mit bestätigter Alzheimer-Diagnose – Ende 2018 in die Wohnung im Gillenfelder „Florinshof“ umzog. Die komplett neue Umgebung und der noch laufende Baustellenbetrieb im Haus hätten das Demenz-Verhalten noch verstärkt, erinnert sie sich. „Da war ich oft mutlos“, sagt sie. Doch dann habe sie Britta Sarnes vom Pflegestützpunkt Daun-Kelberg als einen wahren Glücksfall kennengelernt – mit der Vermittlung einer ehrenamtlichen Betreuerin stundenweise, einer weiteren Kurzzeitpflege, der Tagespflege zwei Mal in der Woche, mit viel Beratung und Stärkung. „Ohne sie hätte ich es nicht geschafft“, ist sich Anna-Maria Mittler sicher. „Dass die pflegenden Angehörigen mal zurückschalten können, ist enorm wichtig und wertvoll“, meint sie. Und betont: „Ich habe viel gelernt und bin gelassen geworden, was unserem Zusammenleben zugute kommt.“

Doch es sollte krankheitsbedingt schon bald wieder zu einer Veränderung im Leben des Paares kommen: Seit Dezember 2020 ist Anna-Maria Mittlers Partner stationär im Regina-Protmann-Seniorenhaus in Daun. „Und da er mein Lebensinhalt ist, habe ich mich umgehend dort um eine Wohnung bemüht“, erzählt sie. Seit zwei Monaten lebt sie wieder unter einem Dach mit ihm, in einer schönen Maisonette-Wohnung mit Betreuung.