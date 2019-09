Kultur : Ophüls-Preisträger in Hillesheim

Hillesheim Die Eifel-Film-Bühne in Hillesheim zeigt am Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr den Film Congo Calling. Dieser gewann beim Max-Ophüls-Festival 2019 in Saarbrücken den Publikumspreis.

In dem Dokumentarfilm folgt Regisseur Stephan Hilpert drei Entwicklungshelfern in den Osten der Demokratischen Republik Kongo. Dort ist eine der ärmsten und unsichersten Regionen der Welt. Hunderte von westlichen Entwicklungshelfern sind vor Ort und wollen die Bevölkerung unterstützen. Unter ihnen Raul, Peter und Anne-Laure. Sie sind hochmotiviert und voller Visionen, doch ihre Situation wirft für sie grundsätzliche Fragen auf. Drei persönliche Perspektiven auf das Zusammenleben und Zusammenarbeiten zwischen Europa und Afrika – und die Frage: Wie hilfreich ist die Hilfe des Westens?