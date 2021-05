Kirche : Dahlemer Ordensfrauen ziehen um und richten sich in Kall ein

Kirche und Klostergebäude, die von den Trappistinnen errichtet wurden, werden nun ein Haus für ehemals obdachlose Frauen. Foto: TV/Stephan Everling

Dahlem Das Kloster in Dahlem wird nicht weitergeführt. Die Schwestern ziehen demnächst nach Kall um. Es bekommt aber eine neue Funktion.

Die Ordensfrauen des Klosters Maria Frieden haben sich entschieden, ihr zu groß gewordenes Kloster in Dahlem gegen ein neues Zuhause im 19 Kilometer entfernten Kall-Steinfeld zu tauschen. Nachdem in den wesentlichen Punkten zwischenzeitlich mit den Chefs der Kloster Steinfeld KG, Wolfgang Scheidtweiler und Salvatorianer-Pater Lambertus Schildt, Einigkeit erzielt werden konnte, wird in Steinfeld und in Dahlem nun mit Hochdruck an der Umsetzung gearbeitet. Ziel ist, dass die Trappistinnen gegen Ende des Jahres nach Steinfeld umziehen.

Der Trappisten­orden (eigentlich „Zisterzienserorden der strengeren Observanz“) , zu dem die Abtei Maria Frieden gehört, entstand als Reformbewegung des katholischen Zisterzienserordens, zu dem die Abteien Clairvaux und Citeaux gehörten.

Nun ziehen die Ordensschwestern also um, doch was wird dann aus dem zwei Kilometer außerhalb von Dahlem gelegenen Kloster? Schon frühzeitig hatte die Gemeinde Dahlem, vertreten durch Bürgermeister Jan Lembach, ein offenes Ohr für die Sorgen der Schwestern. Auch für die Gemeinde ist eine gute Nachnutzung der Klostergebäude wichtig. Bei der künftigen Verwendung soll möglichst die 70-jährige Tradition des Klosters als Rückzugsort der Versöhnung und Stätte handwerklicher Arbeit in der Eifel berücksichtigt werden. Wunsch der Trapp­istinnen ist eine karitative Einrichtung.

Kontakte mit dem nahen Vellerhof wurden gesponnen und in einigen Besuchen vertieft, bis klar war, dass Kloster Dahlem ein guter Ort sein wird, um bisher obdachlosen Frauen in einer geordneten Umgebung und in einem geordneten Alltag Schritt für Schritt wieder den Rückweg in ein normales Leben zu ebnen.

Die geschützte Atmosphäre des vormaligen Ordensortes und die Möglichkeiten der handwerklichen oder landwirtschaftlichen Betätigung bieten einen guten Rahmen für die Zusammenarbeit der ehemals wohnungslosen Frauen mit den sie betreuenden Fachleuten vom Vellerhof.

Der Vellerhof bei Blankenheim oder richtiger: das Clemens-Josef-Haus ist eine Einrichtung des Rheinischen Vereins für Katholische Arbeiterkolonien. Der Verein ist Mitglied des Caritas-Verbands für das Bistum Aachen. Er setzt sich als Träger stationärer und teilstationärer Einrichtungen besonders für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten ein.

Die Mitarbeiter des Vereins nehmen jeden Menschen in Not unabhängig von Weltanschauung, Krankheit, Behinderung, Alter, Stand und Herkunft in seiner Einzigartigkeit und Würde an. Mit seinen Werkstätten und landwirtschaftlichen Betrieben in Blankenheim und Weeze und künftig in Dahlem nimmt der Verein die Tradition der Arbeiterkolonien auf und bietet sinnstiftende Arbeits- und Qualifizierungsmöglichkeiten.