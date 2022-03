Fotografie : Die weite Welt ganz nah bringen

Daun Zahlen wie einst hat Corona noch nicht zugelassen, aber 1200 Besucher haben die Gelegenheit genutzt, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und die vier Vorträge Im Rahmen der zwölften Auflage der Dauner Fototage zu verfolgen.

Es waren wieder Bilderreisen zu besonders schönen Plätzen der Erde, die das Publikum in den vier Vorträgen der zwölften Auflage der Dauner Fototage im Forum Daun zum Träumen und Staunen brachten. Aber bevor es so weit war, hatte Initiator Hans Nieder noch einige Momente zwischen Hoffen und Bangen. „Es war ja schwer einschätzbar, ob Tickets wieder zurückgegeben würden mit Blick auf die Corona-Lage. Glücklicherweise waren es aber nur einige wenige, und die sind wir auch schnell wieder losgeworden“, freut sich Nieder.

Den Auftakt bildete das Abenteuer von Dirk Rohrbach, der in einem selbstgebauten Kajak als erster Europäer das viertgrößte Flusssystem der Erde bezwang und auf dem Missouri-Mississippi vom Quellgebiet in den Rocky Mountains bis zum Mündungsdelta im Golf von Mexiko paddelte. Seine Bilder und die Erzählweise seiner Geschichte spiegelten den Lebensrhythmus der Menschen an dem großen Strom, der in der Geschichte Amerikas eine besondere Bedeutung hat und in den Geschichten von Mark Twain ein literarisches Denkmal erhielt, in einer Art wider, die den „Mississippi Blues“ spürbar machte.