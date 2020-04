Motorsport : Ausgerechnet im Jubiläumsjahr– Eifel Rallye Festival ist für 2020 abgesagt

Daun Nun ist es endgültig: Die zehnte Auflage der Großveranstaltung in und um Daun wird es erst im kommenden Jahr geben.



Am Ende konnte die Entscheidung nicht mehr überraschen: Auch dem weltweit größten historischen Event dieser Art, dem Eifel Rallye Festival (ERF), ergeht es in diesem Jahr wie den meisten Veranstaltungen in der Region – und beileibe nicht nur dort –, die den Sommer ereignisreich, bunt und liebenswert gestalten: Es wurde ein Opfer des grassierenden Corona-Virus, das zurzeit weltweit einen Großteil aller Aktivitäten im Keim erstickt.

Am Freitagabend war man sich in einer gemeinsamen „Schalte“ des Organisationskomitees, das quasi seit dem Ende des Festivals 2019 an der großartigen Jubiläums-Fete „Zehn Jahre Eifel Rallye Festival“ in diesem Jahr gearbeitet hatte, relativ schnell einig. Es standen zu viele Unwägbarkeiten im Raum, als dass man noch hätte einen Gedanken daran verschwenden können, mit 160 historischen Rallyeboliden aus 50 Jahren Motorsportgeschichte und mit Tausenden von Gästen in und um Daun ein rauschendes Fest des historischen Motorsports feiern zu können.

Deshalb wird die Rallyemeile in der Kreisstadt vom 23. bis 25. Juli leer bleiben, werden keine Wertungsprüfungen auf perfekt hergerichteten Strecken in der Vulkaneifel gefahren, werden viele kleine Orte, deren Vereine vom Trubel des ERF mit Ständen und Zelten gezehrt hatten, verwaist bleiben. Nicht nur die Teilnehmer und Gäste, nicht das Organisationsteam des gastgebenden Motorsportclubs (MSC) Daun sowie dessen Hunderte von ehrenamtlichen Helfern trifft die Absage hart: Auch für die Dauner Geschäftswelt ist es ein weiterer Schlag ins Kontor in diesem schicksalhaften Jahr.

„Viele Einzelhändler, viele Besitzer und Betreiber von Cafés, Gaststätten, Restaurants oder Eisdielen hatten uns in all den Jahren immer wieder gesagt, dass das Wochenende des ERF die umsatzstärksten Zahlen im ganzen Jahr markiert hatte. Nicht wenige hatten sogar für zwei oder drei Tage zusätzliche Terrassen angebaut. Es tut mir sehr leid für alle, die von dieser Absage betroffen sind, aber es gab letztendlich keine Alternative“, sagt MSC-Vorsitzender und Orga-Leiter Otmar Anschütz.

Obwohl nach der Verfügung der Bundesregierung von vergangener Woche, wonach Großveranstaltungen wegen des Coronavirus bis 31. August untersagt sind, rein rechtlich gesehen noch nicht geklärt war, ob das ERF auch unter diese Begriffsdefinition fiele, gab es letztendlich keine Alternative: „Die verordneten Einschränkungen machen eine gefahrlose und auch unbeschwerte Veranstaltung in dem gewohnten Rahmen unmöglich. Zudem wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, ob unsere vielen internationalen Teilnehmer und Besucher zu diesem Zeitpunkt überhaupt zu uns kommen können“, umriss Anschütz den Status Quo.

Auch eine Verlegung der Großveranstaltung mit vielen Tausend Besuchern aus aller Welt in den Herbst hinein war nie ein Thema gewesen, konnte eigentlich auch nie eines sein. „Die Stadt Daun stellt uns in jedem Jahr immer wieder sehr viel von ihrer Infrastruktur zur Verfügung. So etwas ist nur in den Ferien machbar. Außerdem sind wir eine reine Outdoor-Veranstaltung. Und dafür brauchen wir eben auch ein richtiges schönes Sommerwetter.“

Der riesigen Enttäuschung der vielen Ehrenamtlichen, die fast ein Jahr lang an einer beispiellosen Jubiläumsveranstaltung mit zahlreichen weltweit noch nie gesehenen Exponaten gearbeitet hatten, folgten aber schon bald Trotz und Aufbruchstimmung. „Wir haben uns für das Jubiläumsjahr so viel vorgenommen. Jetzt arbeiten wir eben ein Jahr länger daran. Und dann werden wir im Juli 2021 gemeinsam eine tolle zehnte Ausgabe des Eifel Rallye Festival feiern“, geben sich Unterstützer des ERF kämpferisch.

