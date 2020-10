Rettungswesen : Das Rettungsteam im Vulkaneifelkreis begrüßt einen neuen Kollegen

Boxberg/Daun Organisatorische Leiter haben einen neuen Kollegen in ihren Reihen. Einer kommt, andere gehen: Altgediente Mitstreiter sind in den Ruhestand verabschiedet worden sind.

Als langjährige, erfahrene Leiter und Mitglieder des Rettungsdienstes können sie somit auf das ein oder andere größere Ereignisse zurückblicken – auch an solche, an die man nicht besonders gerne zurückdenkt. Dennoch blieb besonders der Chlorgasunfall mit 22 Verletzten im Schwimmbad des Center-Parcs in Gunderath, ein Hotelbrand in Daun oder ein Zugunglück in Hohenfels-Essingen in Erinnerung. „Stetiges Engagement, unermüdliche Einsatzbereitschaft auch bei Tag und Nacht, dass zeichnet Ihre Arbeit aus. Als Koordinator, Leiter der medizinischen Einsatzkräfte und Bindeglied zwischen dem Sanitätsdienst und der örtlichen Einsatzleitung sind die Organisatorischen Leiter unabdingbar. Vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit, ganz im Sinne des Ehrenamtes und damit aller Vulkaneifelerinnen und Vulkaneifeler“, verabschiedete Thiel die drei Ehrenamtler, im Beisein der Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Vulkaneifel, Diana Peters, Kreisfeuerwehrinspekteur Harald Schmitz sowie dem Sprecher der Organisatorischen Leiter im Landkreis Vulkaneifel, Günther Lorig. Geistlichen Beistand leistete Pfarrer Andreas Paul, der im gleichen Zuge die Einsegnung der neuen Katastrophenschutzfahrzeuge und der Technischen Einsatzleitung vornahm.