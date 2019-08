Konzert : Organist spielt Werke von Bach

Pieter van Dijk. Foto: Trierischer Volksfreund/Manfred Schmitz

Niederehe (red) Der Organist Pieter van Dijk spielt am Freitag, 23. August, um 19 Uhr ein Konzert in der Pfarrkirche St. Leodegar in Niederehe. Auf dem Programm stehen Werke von Bach und Noordt. Der Eintritt ist frei.

