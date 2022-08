Dorfentwicklung : Neuer Dorfplatz für Ormont

Ormont Ein Treffpunkt für Jung und Alt, für Einheimische und Touristen ist der neue Dorfplatz der Gemeinde Ormont.

2019 wurde ein leerstehendes Haus direkt am Bürgerhaus der Gemeinde Ormont abgerissen. Die so entstandene Freifläche bot die Möglichkeit, einen Dorfplatz zu errichten. Finanziert wurde das Projekt über das von der EU initiierte Programm Leader (steht für „Liaisons entre actions de développement de l`‘économie rurale“, zu Deutsch: „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“). Über Leader werden schon mehr als 30 Jahre auch Vorhaben in der Vulkaneifel finanziell unterstützt. Die Kosten für die Ausstattungsgegenstände für den neuen Dorftreffpunkt in Ormont von rund 16.000 Euro wurden mit 75 Prozent gefördert.