Chronik Pelmer Geschichte(n) in Kriegs- und Nachkriegszeiten: Neuer Chronik-Band vom Ehepaar Merkelbach erscheint im April

Das Buch ist voller Erlebnisse von Pelmer Zeitzeugen: über das Grauen des Zweiten Weltkrieges, ihre Not in der Nachkriegszeit, Ängste und Verluste, traumatische Geschehnisse. Geschildert werden aber auch Lösungen, die die Menschen damals suchten, um zu überleben. Gedenken an die, die es nicht geschafft haben, wechseln mit (zum Teil schwarzem) Humor im Alltag.