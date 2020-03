Verkehr : Ortsdurchfahrt Birresborn: Jetzt geht es ans letzte Stück

Birresborn Wegen Straßenbauarbeiten wird die L 24 in Birresborn ab dem Ortseingang aus Richtung Mürlenbach bis zur der Einmündung der L 30 (Kopper Straße) vom heutigen Montag, 2. März, bis voraussichtlich Ende Mai für den Verkehr voll gesperrt.

Eine Umleitungsstrecke wird ab der Kreuzung L 24/L 16 in Mürlenbach über die L 16, Weißenseifen, Jakobsknopp, Niederhersdorf, Wallersheim, Büdesheim, über die – B 410 bis zur Einmündung Lissingen (L 24), und umgekehrt, ausgeschildert. Der Verkehr aus Richtung Staffelstein und Nimshuscheid, wird schon ab dem Kreisverkehr in Neustraßburg abgefangen und über Seiwerath und Hersdorf in Richtung Gerolstein umgeleitet.