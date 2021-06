Gillenfeld : Ortsgruppe Gillenfeld lädt zur Wanderung

Gillenfeld Der Eifelverein, Ortsgruppe Gillenfeld, lädt zur „Sonntagswanderung“ am 18. Juli ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Backhaus in Gillenfeld, Holzmaarstraße. Gewandert wird auf dem Rundwanderweg der Schieferregion Kaulenbachtal.

Die Strecke beträgt ca. zehn Kilometer und ist leicht zu wandern.

Mit dem unterirdischen Dachschieferabbau im Kaulenbachtal befasst sich der erlebnisreiche Schiefergrubenweg.Ein weiteres Highlight ist die Wallfahrtskirche Maria Martental.