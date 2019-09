Dorferneuerung : Ortsmitte in Oberelz neu gestaltet

Oberelz Dorferneuerung in der Gemeinde ist nach sieben Jahren so gut wie abgeschlossen.

Seit 2012 läuft in der an der Grenze zum Landkreis Mayen-Koblenz liegenden Elztal-Gemeinde mit etwa 120 Einwohnern ein Dorferneuerungsprogramm (der Trierische Volksfreund berichtete mehrfach). Nun sei man an einer Schnittstelle angelangt, sagt Albert Grohnert. Die Baumaßnahmen seien im Wesentlichen abgeschlossen, erklärt er mit Blick auf Spiel- und Bolzplatz, Bushaltestelle, Umgebung der St.-Nikolaus-Kapelle und – als herausragendes Projekt – die Neugestaltung der Ortsmitte mit dem „Reutisch-Haus“ (siehe Info).

Das „Reutisch-Haus“ in Oberelz ist laut Ortsbürgermeister Grohnert im Jahr 1814 erbaut worden. Fest steht, dass es im Jahr 1824 im Besitz von Nikolaus Jäger war, dessen Nachkommen in den 1860er Jahren nach Ohio/USA auswanderten. 1867 wurde Margarete Simon als Besitzerin eingetragen. Zuletzt gehörte es den Eheleuten Peter und Katharina Steffens. Katharina Steffens bewohnte das Haus bis 1968. Danach stand es leer. Im Jahr 2014 kam es in den Besitz der Ortsgemeinde. Die Renovierung und Umgestaltung fanden zwischen 2017 und 2019 statt.

Wo ehemals an der Kreuzung Haupt- und Poststraße ein unansehnliches Haus und eine verfallene Scheune standen, hat sich eine Wandlung vollzogen. Mit einer Mannschaft von zwei Dutzend Männern, mit Bagger und Traktor war es an einem Samstag im Frühsommer 2017 losgegangen, war die Scheune abgerissen und der Schutt entfernt worden. „Ich erinnere mich sehr gerne an diesen Arbeitseinsatztag“, erzählt Grohnert. Die Leute seien motiviert gewesen, sagt er. Im vorigen Jahr war innen und außen am „Reutisch-Haus“ weitergearbeitet worden, waren ein neues Dach aufgesetzt, die Bruchsteingrundmauern und das Fachwerk saniert, neue Fenster eingebaut, die originale Haustür restauriert, ein Lagerraum und eine Begegnungsstätte geschaffen und eine öffentliche Toilette eingerichtet worden. Ein ehemals am Fuhrweg nach Retterath stehendes Eichenholzkreuz, das an den plötzlichen Tod eines unbekannten Passanten - etwa zur Bauzeit des „Reutisch-Hauses“ – erinnert und vor Jahren durch ein neues ersetzt worden war, befindet sich nun hier. In diesem Frühjahr war der Vorplatz an der Reihe; er präsentiert sich in modernem Charakter mit Steinkörben und Edelstahlgeländer.