Verkehr : Ortsumgehung Hillesheim: eine bewegte Geschichte

Enge Straßen und jede Menge Durchgangsverkehr: So sieht es tagtäglich in Hillesheim aus. Deshalb wird schon seit vielen Jahren über eine Ortsumgehung diskutiert. Wie auch aktuell wieder. Foto: Vladi Nowakowski

Hillesheim Bereits seit den 1970er Jahren wird in Hillesheim über das Thema Ortsumgehung diskutiert.

Lärm: Der LBM stellt 2012 ein Lärmgutachten vor, das zeigt, wer durch die Umgehung über den Bahndamm be- oder entlastet wird. Klar ist, dass an den kritischen Stellen vor allem am ehemaligen Bahndamm umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen, vor allem bis zu sechs Meter hohe Lärmschutzwände, geplant sind. Gerolsteins LBM-Chef Harald Enders sagt damals auf Nachfrage, dass er an eine Realisierung der 7,5 Millionen Euro teuren, ortsnahen Umgehung bis 2020 glaube.